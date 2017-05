BVB-Zoff: Rauball pro Watzke - Funkstille seit Januar?

Reinhard Rauball springt BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke zur Seite

Dank Rang drei in der Liga wieder auf Kurs direkte Champions-League-Teilnahme, im Pokalfinale noch eine echte Titelchance. Borussia Dortmund darf mit dem Saisonverlauf eigentlich zufrieden sein. Hinter den Kulissen brodelt es dennoch.

Stein des Anstoßes: Nach dem Attentat auf den BVB-Mannschaftsbus vor dem Champions-League-Viertelfinale in Monaco mussten die Borussen nur knapp 24 Stunden später zum Nachholspiel antreten. Ein Umstand der für einen "klaren Dissens" zwischen Dortmunds Coach Thomas Tuchel und BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sorgte. Das bestätigte Watzke der "Funke Mediengruppe". Der Haussegen hängt allerdings wohl schon länger schief.

Wie die "Fussball Bild" berichtet, sprechen Tuchel und Watzke "seit Jahresbeginn nur noch das Mindeste miteinander". Der Bombenanschlag soll das Fass demnach lediglich zum Überlaufen gebracht haben. Konkret soll Tuchel bemängelt haben, dass die Entscheidung des schnellen Wiederholungsspiel über seinen Kopf hinweg gefällt wurde. Ein Vorwurf den nach Watzke nun auch BVB-Präsident Reinhard Rauball kontert.

Die Entscheidung habe Watzke explizit nicht alleine getroffen, so der 70-Jährige. Er selbst sei Teil des "Krisenstabs" gewesen und hätte die Entscheidung "mitgetragen". "Am Folgetag wurde allen, auch dem Trainer, natürlich das Recht eingeräumt, sich gegen den Spieltermin auszusprechen. Ein solcher Wunsch ist nicht an uns herangetragen worden", erläuterte Rauball weiter. Tuchel äußerte seine Kritik demnach zwar öffentlich, nicht aber intern.

Ein Umstand, der scheinbar auch Auswirkungen auf die Vertragsgespräche zwischen dem Übungsleiter und dem Klub haben könnte. "Wie immer bei analytischen Gesprächen geht es ganz allgemein gesprochen neben dem Sportlichen um Dinge wie Strategie, Kommunikation, Vertrauen", kündigte Watzke in Bezug auf Gespräche zur Verlängerung von Tuchels Kontrakt an. Das Arbeitspapier läuft im Sommer 2018 aus. Nach der Saison sollen Verhandlungen folgen.