Ex-BVB-Trainer Krauss: "Irgendwas war immer"

Bernd Krauss führte die andere Borussia aus Mönchengladbach 1995 zum Pokalsieg

Im Februar 2000 übernahm Bernd Krauss den Trainerposten bei Borussia Dortmund und sollte die Schwarz-Gelben vor dem Abstieg bewahren. Doch nach nur 67 Tagen im Amt wurde der Coach wieder entlassen.

Nach seiner Zeit beim Revierklub lief es für Krauss nicht mehr rund. Bei seinen zahlreichen Trainerstationen im Ausland (unter anderem RCD Mallorca, Aris Thessaloniki, CD Teneriffa) blieb er nie länger als ein Jahr. "Da kam viel zusammen. Mal lief es sportlich nicht, mal floss kein Geld, irgendwas war immer", erklärte der 60-Jährige gegenüber der "Fussball Bild".

Angebote aus Deutschland hat der ehemalige Dortmund-Profi nie mehr bekommen: "Ich habe nach Dortmund den Fehler gemacht, ein Jahr komplett abzutauchen und ins Ausland zu gehen. Danach bist du einfach aus dem Fokus."

Krauss sollte den Champions-League-Teilnehmer aus Dortmund in der Saison 1999/2000 aus der Krise führen und den drohenden Abstieg verhindern. Doch nach nur acht Wochen, in denen der BVB kein Spiel gewinnen konnte, musste der Coach den Klub wieder verlassen. Matthias Sammer und Udo Lattek retteten die Dortmunder in den letzten fünf Spielen vor dem Abstieg.

Trennung im "beiderseitigem Einvernehmen"?

Seine Entlassung ging aber wohl nicht sehr respektvoll über die Bühne. Die Information erhielt Krauss weder von Präsident Gerd Niebaum, noch von Manager Michael Meier oder Sportdirektor Michael Zorc. Vizepräsident Ernst Beer soll den Coach über das abrupte Ende informiert haben. "Ich habe noch ein paar Sachen in der Trainerkabine. Aber da gehe ich nicht mehr hin. Das Zeug können die mir zuschicken", zeigte sich Krauss damals enttäuscht.

Der größte Erfolg von Trainer Krauss war der Gewinn des DFB-Pokals mit Borussia Mönchengladbach. Außerdem führte er Real Sociedad San Sebastián in die Europa League. Heute arbeitet er erfolgreich in einer Spieleragentur.