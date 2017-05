Watzke: "Sorgen macht mir nicht die CL..."

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hat sich zur Lage der deutschen Teams geäußert

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat sich zur Lage der deutschen Teams auf dem internationalen Parkett geäußert. Er sieht vor allem die Europa-League-Teilnehmer in der Pflicht.

"Was mir Sorgen macht, ist nicht die Champions League. Zugegeben, von uns steht keine Mannschaft im Halbfinale der Königsklasse - aber auch keine englische", erklärte der 57-Jährige im "kicker": "Mir macht Sorgen, dass es den Bundesliga-Klubs nicht gelingt, in der Europa League durchgreifend bessere Ergebnisse zu erzielen. Was Celta Vigo kann, muss eine deutsche Mannschaft auch können."

Den exakten Grund für das Schwächeln kann der Verantwortliche von Borussia Dortmund jedoch auch nicht ausmachen. "Das kann ich nicht genau greifen. Spanische Vereine wie Sevilla oder jetzt Vigo verfügen nicht über mehr Geld als die Bundesliga-Teilnehmer. Trotzdem gelingen ihnen bessere Ergebnisse. Das ist Fakt, das gilt aber nur für Spanien. Tottenham ist auch sang- und klanglos aus der Champions League, dann aus der Europa League geflogen, kann aber theoretisch noch Meister werden."

Allerdings brauche sich die deutsche Eliteklasse nicht vor der Premier League verstecken, "auch wenn sie mit Manchester United einen Klub ins Halbfinale der Europa League gebracht hat." Auch Italien sei kein wirklicher Gradmesser. "Die Serie A wird allein von Juventus Turin getragen. Und Turin bewegt sich fast auf einer Höhe mit Bayern."

"Nicht mit normalen Maßstäben messen"

Seinen eigenen Verein nimmt Watzke zudem besonders in Schutz. "Ohne uns reinwaschen zu wollen: Das Abschneiden von Borussia Dortmund gegen Monaco kann man nicht mit normalen Maßstäben messen", sagte der Geschäftsführer und spielte damit auf das Bomben-Attentat auf den BVB-Bus an.

"Und Bayern München hatte das Problem, dass mit Real Madrid eine der besten Mannschaften der Welt schon im Viertelfinale wartete. Dann auszuscheiden - das kann passieren. Auf dem höchsten Niveau, gegen die absolute Elite Europas, ist es immer eng.