Conte wildert in Rom: DFB-Kicker zu Chelsea?

Rüdiger und Nainggolan sollen auf dem Wunschzettel des FC Chelsea stehen

Viel fehlt nicht mehr, dann kann der FC Chelsea den englischen Meister-Titel eintüten. Nebenbei sind die Blues schon kräftig damit beschäftigt, den Kader für die kommende Saison zu planen.

Dabei soll Chelsea-Teammanager Antonio Conte ein kräftig gefülltes Portemonnaie überreicht bekommen haben, um personell nachzulegen. 83 Millionen Euro hat der Italiener angeblich mindestens zur Verfügung. Damit möchte er laut englischen Medienberichten in seinem Heimatland wildern.

Ganz oben auf der Wunsch-Liste steht dabei laut "Sun" wohl DFB-Nationalspieler Antonio Rüdiger, der seit der Saison 2015/2016 für AS Rom aktiv ist und noch einen Vertrag bis 2020 besitzt. Der 24-Jährige soll die Lücke füllen, die John Terry nach seinem Rücktritt im Sommer hinterlassen wird. Schon im letzten Jahr war Rüdiger mit dem Klub von der Stamford Bridge in Verbindung gebracht worden, wurde allerdings durch einen Kreuzbandriss zurückgeworfen. Nun könnte ein neuer Anlauf gelingen.

Außerdem soll Conte weiterhin Interesse an Radja Nainggolan haben. Der belgische Mittelfeldspieler sollte ebenfalls bereits im letzten Sommer auf die Insel wechseln, doch die Blues waren nicht bereit, den aufgerufenen Preis von rund 38 Millionen Euro zu zu zahlen. Nainggolan jedenfalls scheint weiterhin nicht abgeneigt gegenüber einem Transfer zu sein. "Viele meiner Nationalmannschaftskollegen spielen in England. Es ist die beste Liga der Welt. Wenn das Transferfenster wieder öffnet, werden wir uns erneut unterhalten müssen", hatte der 29-Jährige nach dem gescheiterten Wechsel gegenüber "Sky Sports News" erklärt.

Nun könnte also wieder ordentlich Wind in die Personalien Rüdiger und Nainggolan kommen. Besagte 83 Millionen Euro, von der die "Sun" berichtet, könnten Roma-Boss Luicano Spalletti zu einem Umdenken bewegen, spekuliert das Blatt. Schließlich will dieser in der kommenden Saison gern zu Juventus Turin aufschließen und könnte sein Team mit dieser stolzen Summe an anderer Stelle verstärken.