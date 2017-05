Dárdai: "Mein Leben ist Fußball"

Pál Dárdai bestritt 297 Spielte für Hertha BSC

Seit knapp zwei Jahrzehnten lebt Hertha-Trainer Pál Dárdai in Berlin. 2015 übernahm er den Trainerposten bei der alten Dame. Ein Leben ohne seinen Lieblingssport, kann sich der Ungar nicht vorstellen.

"Mein Leben ist Fußball, ich schaue nur Fußball und mein Haus ist so eingerichtet, dass es für Fußballfanatiker wie uns ideal ist", erzählte Dárdai im Interview mit "spox".

Und obwohl der Coach das Spiel mit dem Ball so sehr liebt, demonstriert er am Spielfeldrand meist pure Gelassenheit. Der ehemalige Mittelfeldspieler habe schon viele Trainer erlebt, die am Ende ihrer Amtszeit sehr gestresst aussahen. "Das verstehe ich eigentlich gar nicht. Ich will kein gestresster Trainer sein", erklärte Dárdai und ergänzte: "Ich kriege den Stress gar nicht mit, ich spüre ihn nicht."

Seine Zukunft sieht Dárdai in Berlin. "Ich bin mit dem deutschen Fußball groß geworden und kenne ihn gut. Mich reizt kein anderes Land. Wenn überhaupt, könnte ich mir vorstellen, eines Tages noch einmal ungarischer Nationaltrainer zu werden", so der 41-Jährige.

Nachwuchstrainer: "Schönster Job der Welt"

Bereits von September 2014 bis Juli 2015 war Dárdai für das Nationalteam seines Heimatlandes verantwortlich. Die Entscheidung diesen Job anzunehmen, fiel ihm nicht sehr leicht. "Mir haben alle davon abgeraten, mein Vater hat mit mir geschimpft. Er meinte, ich könne mir dort nur die Finger verbrennen." Doch der ehrgeizige Trainer sah sich einige Spiele an und war überzeugt, dass er die Aufgabe bewältigen kann.

Dárdai legte sein Amt aber nach nur zehn Monaten nieder, um sich voll auf den Job als Hertha-Trainer zu konzentrieren. Diesen Schritt bereut der Familienvater nicht: "Momentan wäre es nichts für mich, nur alle zwei Monate ein Spiel zu haben. Die tägliche Arbeit halte ich für unbezahlbar."

Sollte Dárdai dem Profifußball eines Tages aber doch den Rücken kehren, kommt für ihn nur eins infrage: Die Nachwuchsarbeit. "Das ist der schönste Job der Welt."