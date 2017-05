Admira einigt sich doch noch mit Lederer

Das Geld ist überwiesen. Platz für neue Pickerl

Die peinliche Causa Admira vs. Oliver Lederer ist vom Tisch. Das Anstellungsverhältnis des zunächst beurlaubten Trainers wurde am Montag gelöst.

"Wir freuen uns, dass es am Ende doch noch gelungen ist, eine einvernehmliche Trennung miteinander abzustimmen. Der Weg dahin war nicht einfach, aber am Ende zählt das Ergebnis. Wir bedanken uns bei Oliver Lederer für seine geleistete Arbeit und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute", erklärt Admira-Manager Amir Shapourzadeh in einer Aussendung des Bundesligisten.

Zuletzt hatte Lederer bei seinem Ex-Klub ja sogar Stadionverbot. Nun darf er bei "Sky" wohl die Geschehnisse in der BSFZ-Arena kommentieren und analysieren und wird natürlich auch offene Ohren für diverse Vertragsangebote als Trainer haben.

red