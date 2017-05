FCB-Sorgenkind Sanches verspricht Besserung

Renato Sanches will sich in München durchsetzen

Als bester Nachwuchsspieler der EM in Frankreich ausgezeichnet, kam Renato Sanches als vielversprechendes Talent im Sommer zu Bayern München. Doch der 19-Jährige konnte den Erwartungen in keiner Hinsicht gerecht werden.

Der Youngster sprach jetzt über seine enttäuschende erste Saison in der Bundesliga und kündigte im selben Atemzug eine Leistungssteigerung für die kommende Spielzeit an. "Es war nicht sehr gut, aber die nächste Saison wird sicher besser laufen. Natürlich habe ich mehr erwartet, aber ich bin mir sicher, dass es in Zukunft besser wird", äußerte sich Sanches gegenüber chilenischen Medien.

In Zukunft will sich der Portugiese längere Einsatzzeiten erspielen. "Ich stand in dieser Saison nur einige Minuten auf dem Platz, aber ich sollte spielen, um mehr Praxis zu sammeln", erklärte Sanches.

Zu den Gründen, warum die erste Saison in der Bundesliga für den Mittelfeldmann nicht gut lief, wollte er sich nicht äußern, stellte jedoch klar: "Ich fühle mich wohl bei den Bayern."

Spielpraxis in Frankreich?

Zuletzt war Sanches mit AS Monaco und Olympique Marseille in Verbindung gebracht worden. Der 35-Millionen-Euro-Mann würde sich aber lieber in München durchsetzen. "Mein Ziel ist es, mehr zu spielen und mehr Einfluss im Team zu haben."

Sanches wechselte im Sommer von Benfica zum Rekordmeister. In München stand er erst in neun seiner 25 Einsätze in der Startelf, davon bestritt er lediglich zwei Partien über die volle Distanz.