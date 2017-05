Miroslav Klose erhält Ehrenpreis

DFB-Rekordtorschütze Miroslav Klose wird ausgezeichnet

DFB-Rekordtorschütze Miroslav Klose erhält in diesem Jahr den Ehrenpreis der Initiative Deutscher Fußball Botschafter. Der Preis wird am 16. Mai im Auswärtigen Amt in Berlin von Außenminister Sigmar Gabriel überreicht.

"Ich habe mit der Nationalmannschaft und auch in Italien interessante Einblicke im Umfeld des Fußballs sammeln dürfen. Dabei gehörten Werte wie Fairplay und Aufrichtigkeit stets für mich dazu, und das habe ich versucht, auf und neben dem Platz zu leben", sagte der 38 Jahre alte Klose.

Klose hatte im Sommer 2016 bei Lazio Rom seine aktive Karriere beendet, in 137 Länderspielen erzielte der im schlesischen Oppeln geborene Angreifer 71 Tore. Höhepunkt seiner Karriere war der Gewinn des WM-Titels 2014, während des Turniers in Brasilien wurde Klose zum WM-Rekordtorschützen.

Die Initiative Deutsche Fußball Botschafter würdigt mit dem Preis seit 2013 deutsche Trainer und Spieler, die durch ihr Auftreten im Ausland zum positiven Image von Deutschland in der Welt beitragen. Den Ehrenpreis erhielt zuletzt im Jahr 2016 Karl-Heinz Schnellinger.