Bestätigt! Fritz beendet seine Karriere

Werder-Kapitän Clemens Fritz beendet seine Karriere im Sommer

Werder Bremen muss sich ab dem Sommer einen neuen Kapitän suchen. Amtsinhaber Clemens Fritz beendet nach der laufenden Spielzeit seine Karriere. Das gaben Klub und Spieler am Montag bekannt.

"Ich habe die Zeit seit meiner Verletzung genutzt, um mir intensiv Gedanken über meine Zukunft zu machen und in meinen Körper hineinzuhorchen", sagte der derzeit am Sprunggelenk verletzte Fritz. Er habe nach wie vor "erhebliche Probleme" mit seiner Blessur, "so dass es mir trotz aller Lust nicht möglich wäre, meine sportliche Laufbahn über den Sommer hinaus mit hundertprozentiger Fitness fortzusetzen", ergänzte der 36 Jahre alte Routinier.

Damit steht fest, was viele Fans der Grün-Weißen schon befürchtet haben: Das 2:0 bei Darmstadt 98 am 4. März war das letzte Spiel von Fritz als Profi. Damals zog sich der Defensiv-Allrounder einen Syndesmoseriss im rechten Sprunggelenk zu.

Der Aufschwung der Hanseaten, die sich in den vergangenen Wochen von einem Abstiegskandidaten zu einem Europapokal-Aspiranten entwickelt haben, erleichtert Fritz seinen Entschluss.

"Dass sich der Verein inzwischen stabilisiert hat und sportlich der richtige Weg eingeschlagen wurde, lässt mich diese Entscheidung ruhigen Gewissens mitteilen. Es war mir immer eine besondere Ehre, das Trikot mit der Werder-Raute zu tragen."

Werder-Geschäftsführer Frank Baumann lobte den scheidenden Spielführer: "Clemens Fritz war in den vergangenen Jahren auf und neben dem Platz eine wichtige Säule der Mannschaft und eine große Identifikationsfigur für den SV Werder. Deshalb bedauern wir seine Entscheidung natürlich."

"Ich habe nach wie vor sehr große Probleme mit meinem Sprunggelenk." #Fritz über sein Karriereende 👉 https://t.co/8UudUFdh8R #DankeKäptn pic.twitter.com/rRK6Jvoayf — SV Werder Bremen (@werderbremen) 8. Mai 2017

Fritz bleibt Werder erhalten

Dem Fußball und Werder wird Fritz aber erhalten bleiben. "Durch seinen Anschlussvertrag bei uns werden wir aber auch über sein Karriereende hinaus mit Clemens zusammenarbeiten und seine Erfahrung, seine Leidenschaft und sein Wissen für Werder nutzen. Über den Zeitpunkt und die genaue Aufgabe werden wir uns in den nächsten Monaten verständigen", erläuterte Baumann.

Fritz war im Sommer 2006 von Bayer Leverkusen an die Weser gewechselt, seit 2011 trägt er die Kapitänsbinde der Norddeutschen. Insgesamt absolvierte er 368 Pflichtspiele für die Grün-Weißen. 2009 holte der 22-malige Nationalspieler mit den Bremern den DFB-Pokal.

Schon im vergangenen Sommer hatte Fritz an der Weser aufhören wollen - doch der 22-malige Nationalspieler ließ sich damals wegen der angespannten sportlichen Situation noch zum Rücktritt vom Rücktritt überreden.