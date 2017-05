Darmstadt rüstet auf: Westermann im Anflug?

Soll vor einer Rückkehr nach Deutschland stehen: Heiko Westermann

Seit dem Wochenende steht endgültig fest, dass der SV Darmstadt 98 zur kommenden Saison wieder in der 2. Bundesliga antreten muss.

Überraschend kommt der Abstieg der Lilien nach einer insgesamt verkorksten Spielzeit nicht, die Planungen für den Neustart im Unterhaus laufen längst auf Hochtouren.

Ein erster Coup gelang den Hessen bereits mit der Verpflichtung des früheren Nationalspielers Kevin Großkreutz. Nun soll ein zweiter Mann mit großer Erfahrung auf der Matte stehen.

Wie das niederländische Fußballmagazin "Voetbal International" am Dienstag berichtet, soll Ajax-Verteidiger Heiko Westermann weit oben auf der Darmstädter Wunschliste zu finden sein. Angeblich soll der 33-Jährige bereits von Lilien-Coach Torsten Frings, mit dem er einst gemeinsam im DFB-Trikot auflief, kontaktiert worden sein.

Kein Glück im Ausland

Routinier Westermann soll einem Wechsel ans Böllenfalltor nicht abgeneigt sein. Für "HW4" wäre es die Chance für einen Neuanfang: Weder in Sevilla, noch bei Ajax ist der Innenverteidiger glücklich geworden.

Nur sieben Mal stand er in der aktuellen Saison für den derzeitigen Tabellenzweiten der Eredivisie auf dem Platz. Am vergangenen Wochenende durfte Westermann erstmals in der Liga von Beginn an ran - am vorletzten Spieltag.

Auch wenn der Vertrag des 27-fachen deutschen Nationalspielers in Amsterdam noch bis 2018 läuft, gilt eine vorzeitige Trennung im Sommer als sehr wahrscheinlich. Sollte Ajax auf eine Ablöse verzichten, dürfte einem Transfer nichts mehr im Wege stehen.