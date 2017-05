Hoffenheim will Nürnbergs Top-Vorbereiter

Kevin Möhwald soll bei der TSG Hoffenheim auf dem Zettel stehen

1899 Hoffenheim wird in der kommenden Saison erstmals im Europacup antreten. Um der Dreifachbelastung gerecht zu werden, sind die Kraichgauer auf der Suche nach Verstärkungen - und dabei offenbar in Liga zwei fündig geworden.

Wie die "Bild" berichtet, soll die TSG an einer Verpflichtung von Nürnbergs Kevin Möhwald interessiert sein. Der Mittelfeldspieler hat sich durch starke Leistungen beim Tabellensiebten in den Fokus des Bundesligisten gespielt. In der laufenden Saison überzeugte der Spielgestalter mit drei Treffern und elf Vorlagen. Die vom Club geforderte Ablöse für den 23-Jährigen soll zwischen zwei und drei Millionen Euro liegen.

Gegenüber der "Bild" wollte sich Möhwald nicht zu den Spekulationen äußern: "Jetzt konzentriere ich mich auf die aktuelle Saison. Über meine Zukunft mache ich mir danach Gedanken."

#remis#kopf#hoch#immer#weiter#fcn#ein#team#km14 ⚫️🔴 Faith 🙏⚽️ A post shared by Kevin Möhwald (@moeh14) on Nov 2, 2016 at 3:18am PDT

Möhwald wechselte im Sommer 2015 von Rot-Weiß Erfurt an den Valznerweiher. Sein Kontrakt beim FCN läuft noch bis 2018. Im Sommer hätte Nürnberg also zum vorletzten Mal die Gelegenheit, mit einem Transfer ordentlich Kasse zu machen.

Nach Florian Grillitsch von Werder Bremen wäre Möhwald der zweite Sommerneuzugang im Team von Julian Nagelsmann.