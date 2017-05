St. Pauli verlängert mit Stammkräften

Philipp Heerwagen unterschrieb einen Vertrag bis 2019

Der FC St. Pauli stellt nach dem gesicherten Klassenerhalt die Weichen für die Zukunft.

Die Kiezkicker weiteten den Vertrag von Stammkeeper Philipp Heerwagen um ein Jahr bis Sommer 2019 aus, zudem verlängerte sich der Kontrakt von Mittelfeldmann Bernd Nehrig aufgrund einer Klausel automatisch bis Juni 2018.

"Philipp hat in dieser Saison nicht nur auf dem Platz Außergewöhnliches geleistet. Er hat die DNA des Klubs verinnerlicht und identifiziert sich vollumfänglich mit den Werten des Vereins", schwärmte Sportchef Andreas Rettig, der auch Nehrig lobte: "Bernd hat gerade in den schwierigsten Phasen dieser Saison gezeigt, dass er ein Führungsspieler ist, der auf und neben dem Platz vorangeht und Verantwortung übernimmt."

Der FC St. Pauli stellt die Weichen für die neue Saison und verlängert mit Philipp #Heerwagen und Bernd #Nehrig! #fcsp 1/2 pic.twitter.com/WGsJ3Dhdlz — FC St. Pauli (@fcstpauli) 9. Mai 2017

"Ich freue mich sehr darüber, weitere zwei Jahre bei diesem Verein und in dieser Mannschaft sein zu dürfen und Teil einer großartigen Wertegemeinschaft zu sein", sagte der 34-jährige Schlussmann über sein weiteres Engagement am Millerntor.

Auch Nehrig freut sich auf ein weiteres Jahr in der Hansestadt: "Ich gehe jetzt in meine fünfte Saison beim Verein und kann mir kaum etwas Schöneres vorstellen, als weiterhin vor diesen Fans und bei dieser Atmosphäre hier am Millerntor Fußball zu spielen."