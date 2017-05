Lilien-Präsident: "Wir sind gut vorbereitet"

Rüdiger Fritsch will den Kader der Lilien in Liga zwei nicht groß verändern

Rüdiger Fritsch, langjähriger Präsident von Darmstadt 98, glaubt trotz des bereits feststehenden Bundesliga-Abstiegs nicht an einen großen personellen Aderlass zur neuen Saison.

Die Hoffnung, dass der Kern der Mannschaft zusammenbleibe, sei "viel, viel größer" als in den Jahren zuvor. "Wir sind gut vorbereitet. 15 Verträge laufen noch. Bis jetzt gibt es keine Anfrage, dass irgendwer wechseln möchte", erklärte Fritsch in der TV-Sendung "Heimspiel!".

Der 55-Jährige dementierte zudem einen Bericht, wonach die TSG 1899 Hoffenheim ihn umwerben würde. "Da bestand weder ein Kontakt, noch hat es ein Gespräch gegeben. An der Hoffenheim-Geschichte war nichts dran. Ich bin in Darmstadt noch für ein Jahr gewählt", so Fritsch.