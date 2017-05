Turan-Ersatz bei Barça: Auch Reus ein Kandidat?

Marco Reus steht auf dem Zettel des FC Barcelona

Dem FC Barcelona steht im kommenden Sommer ein kleiner Umbruch bevor. Schließlich gehört zum Anspruch der Katalanen, in jeder Saison die Champions League zu gewinnen. Deshalb will Barça künftig auf dem Transfermarkt zuschlagen und schielt dabei auch in Richtung Borussia Dortmund.

Wie das katalanische Magazin "Mundo Deportivo" berichtet, befindet sich der aktuelle Tabellenführer der Primera División auf der Suche nach Verstärkung auf der linken offensiven Außenbahn. Arda Turan, der im Sommer 2015 für 35 Millionen Euro von Atlético Madrid zum FC Barcelona wechselte, kam in der Küstenstadt nie so richtig in Fahrt. 55 Mal durfte er das Trikot überstreifen, zu selten überzeugte der 30-Jährige nach Meinung der Klubbosse.

Als größter Befürworter Turans in Barcelona gilt dabei Trainer Luis Enrique, der zum Saisonende zurücktreten wird. Nun stehen die Vorzeichen um den Türken auf Abschied. BVB-Angreifer Marco Reus soll deshalb in Zukunft für die Katalanen auflaufen.

Bereits im Frühjahr 2015 hatte Barças Präsident Josep Maria Bartomeu bei Borussia Dortmund vorgefühlt, um den deutschen Nationalspieler nach Spanien zu lotsen. Damals hatte sich Reus zwar geschmeichelt gefühlt, allerdings beim Revierklub verlängert. Wohl auch, weil kein Platz für den Stürmer im Barça-Ensemble war.

Nun, da Superstar Lionel Messi eher durch das Zentrum kommt, Neymar über rechts wirbelt und Iniesta im Mittelfeld nicht mehr unantastbar ist, wäre der Weg für den 27-Jährigen auf der linken Außenbahn frei. Ob Reus, dessen Kontrakt beim BVB noch bis 2019 gültig ist, wirklich den Verein im Sommer verlässt, darf allerdings bezweifelt werden. Zuletzt berichtete die "Sport Bild", dass der Führungsspieler in Kürze bei Borussia Dortmund verlängert.

Stars aus der Ligue 1 oben auf der Liste

Der FC Barcelona scheint sich deswegen auch in anderen Ligen Europas nach Verstärkung umzusehen. Sowohl Bernardo Silva von der AS Monaco als auch Ángel Di María von Paris Saint-Germain stehen dem Bericht zufolge im Blickfeld der Katalanen.

Bernardo Silva spielt bei den Monegassen eine überaus erfolgreiche Saison. Mit seiner Mannschaft steht der Portugiese zwei Spieltage vor Ladenschluss in der Ligue 1 vor dem Gewinn der Meisterschaft. Mit seinen 22 Jahren gilt er im Süden Frankreichs als einer der Garanten des Erfolgs. Allein an internationaler Erfahrung mangelt es dem Youngster noch ein wenig.

Diese würde hingegen PSG-Star Ángel Di María mit sich bringen. Der 29-Jährige stand - ähnlich wie Reus - schon zuvor im Gespräch in Barcelona, durfte allerdings wegen einer vermeintlichen Anti-Barça-Klausel nicht von seinem damaligen Arbeitgeber Real Madrid zur Konkurrenz wechseln. Nach seinem Intermezzo bei Manchester United und seinen zwei Spielzeiten bei PSG könnte im Sommer die Rückkehr in die spanische Liga bevorstehen - auch, weil er bei Barcelona auf seine Nationalmannschaftskollegen Javier Mascherano und Lionel Messi stoßen würde.