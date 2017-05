Freiburg verlängert mit Stammkeeper

Alexander Schwolow bleibt dem SC Freiburg weiter erhalten

Alexander Schwolow zählt in dieser Saison zu den besten Torhütern der Bundesliga. Mit dem SC Freiburg steht der 24-Jährige vor der Qualifikation zur Europa League. Nun hat der SC seinen Vertrag verlängert, wie die Badener bestätigten.

"Die Entwicklung von Alexander Schwolow von der Freiburger Fußballschule bis zum heutigen Tag ist toll anzusehen. Er ist ein sicherer und stabiler Rückhalt unserer Mannschaft", wird Sportvorstand Jochen Saier auf der Vereins-Homepage zitiert: "Wir freuen uns, dass Alex diesen Weg mit uns weitergeht." Wie lange der neue Kontrakt läuft, gab der Verein indes nicht bekannt.

Auch Schwolow freute sich über die weitere Zusammenarbeit: "Der SC ist der Verein, bei dem ich mich seit Jahren absolut wohlfühle und mit dem ich etwas erreichen möchte. Die Vertragsverlängerung ist für mich nicht nur eine Vernunfts- sondern auch eine Herzensentscheidung." Als 16-Jähriger kam der Torhüter in die Fußballschule der Freiburger und gab in der Spielzeit 2013/2014 sein Debüt in der Bundesliga.

In der Saison 2014/2015 wurde Schwolow zu Arminia Bielefeld verliehen. Seither hütet der 24-Jährige den Kasten für den SC Freiburg.