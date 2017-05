Dresden im Saisonendspurt ohne Ballas

Für Ballas ist die Saison vorzeitig beendet

Dynamo Dresden muss in den letzten beiden Begegnungen der Saison auf Abwehrspieler Florian Ballas verzichten. Das bestätigten die Sachsen am Dienstag.

Der 24-Jährige hatte sich beim 1:2 gegen 1860 München einen Einriss der vorderen Syndesmose und der Außenbänder im linken Sprunggelenk zugezogen.

"Die Diagnose ist natürlich bitter. Wir hatten gehofft, dass die Verletzung nicht so gravierend ist, aber die Szene hat schon direkt nach dem Spiel Schlimmeres befürchten lassen", äußerte sich Dynamo-Coach Uwe Neuhaus betroffen. "Ich wünsche Flo gute Besserung und wir hoffen auf einen optimalen Heilungsverlauf, so dass er nach überstandener Verletzung zu einem möglichst frühen Zeitpunkt in die Sommervorbereitung auf die neue Saison ins Mannschaftstraining zurückkehren kann", so der 57-Jährige.

Ballas zählte in der Saison 2016/2017 zu den unumstrittenen Stützen der Dresdner Defensive und kam insgesamt 27-mal zum Einsatz (ein Tor).