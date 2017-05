Dynamo bindet Ersatzkeeper langfristig

Die Nummer zwei bleibt an Bord: Patrick Wiegers verlängert in Dresden

Dynamo macht Nägel mit Köpfen: Die Dresdner haben ihre etatmäßige Nummer zwei Patrick Wiegers langfristig an sich gebunden.

Die Sachsen verlängerten den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit dem 27-Jährigen um drei weitere Jahre bis 2020. Der neue Kontrakt hat für die ersten drei Spielklassen Gültigkeit.

Geschäftsführer Ralf Minge lobt Wiegers in höchsten Tönen: "Patrick hat in den vergangenen Jahren mehrfach verlässlich unter Beweis gestellt, dass er da ist, wenn er gebraucht wird. Er hat sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt und ist bereit, das auch künftig bedingungslos zu tun".

"Ich freue mich darüber, dass mein Weg bei Dynamo weitergeht. Ralf Minge hat mir für die kommenden Jahre eine Perspektive aufgezeigt, mit der ich mich absolut identifizieren kann. Ich kenne meine Rolle und werde in jedem Training Vollgas geben, um den Konkurrenzkampf hochzuhalten. Außerdem möchte ich meine Erfahrung an Markus Schubert und die anderen jungen, talentierten Torhüter im Verein weitergeben", so der Schlussmann.

Wiegers war im September 2014 ablösefrei von Jahn Regensburg nach Dresden gewechselt. In den zurückliegenden drei Jahren kam der Torhüter in 3. Liga, im DFB-Pokal und im Sachsenpokal insgesamt 23-mal zum Einsatz.