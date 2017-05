Stimmen: "Nächste Saison kommen wir zurück"

Kylian Mbappé (r.) von der AS Monaco geht erhobenen Hauptes von der großen Bühne

Nach Juventus' souveränem Finaleinzug in der Champions League gaben sich die Turiner einhellig unbeeindruckt. Gegner Monaco war hingegen stolz auf seine Leistung. Die Stimmen zu den Halbfinal-Rückspielen der Königsklasse.

Juventus - AS Monaco 2:1

Massimiliano Allegri (Trainer Juventus): "Es freut mich für die Mannschaft, aber morgen müssen wir uns wieder auf die Serie A fokussieren. Wir haben noch nichts gewonnen. Ich hoffe, dieses Jahr ist das richtige Jahr. Ich glaube, wir haben gute Chancen, den Pokal zu gewinnen."

Gianluigi Buffon (Juventus): "Es war trotz unseres 2:0-Vorsprungs ein hartes Stück Arbeit. Wenn wir von vornherein gedacht hätten, dass wir schon weiter sind, wäre es ganz anders gekommen. Wir haben es nach Cardiff geschafft. Aber das war nicht unser Ziel. Der Finaleinzug bedeutet nichts, du willst das Finale dann auch gewinnen. Ich bin sehr glücklich und in guter Form. Wir haben ein großartiges Team."

Paulo Dybala (Juventus): "Wir sind ein gutes Team. Wir kämpfen in dieser Saison um drei Titel und ich hoffe, dass wir sie alle drei gewinnen."

Leonardo Bonucci (Juventus): "Wir haben uns über die letzten zwei Jahre enorm verbessert und Juventus ist keine Überraschungsmannschaft mehr. Es ist schade, dass wir heute ein Tor kassiert haben. Wir haben unseren Fokus verloren. Daraus müssen wir lernen. Nun sind wir selbstbewusst, dass wir in Cardiff gewinnen."

Leonardo Jardim (Trainer AS Monaco): "Hier traf ein sehr erfahrenes Team auf ein junges Team. Wir sind mit dem Erreichen des Halbfinals sehr glücklich und stolz auf die Spieler. Sie haben heute alles gegeben. Ein Unentschieden war für uns drin. Wir verlassen den Wettbewerb mit hoch erhobenem Haupt. Nun konzentrieren wir uns auf die Liga."

Kylian Mbappé (AS Monaco): "Wir wollten ihnen Probleme bereiten, haben das aber nur streckenweise geschafft. Das war nicht genug. Trotzdem gehen wir erhobenen Hauptes. Mein Tor hat uns nichts eingebracht, es war sogar eher ein Zufall. Ich habe in dieser Champions-League-Saison viel gelernt, als ich gegen die Besten gespielt habe. In der nächsten Saison kommen wir zurück und sind noch stärker."

Radamel Falcao (AS Monaco): "Sie waren sehr stark und haben ihre Chancen gut genutzt. Wir waren nicht abgezockt genug bei unsere Möglichkeiten. Wir haben die gesamte Saison hart für Monaco und den französischen Fußball gekämpft und hoffen, es nächste Saison noch besser zu machen."