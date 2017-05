"Sehr guter Spieler": FCB-Interesse an Rabiot?

Adrien Rabiot sorgt für Paris Saint-Germain für Aufsehen

Beim FC Bayern München laufen die Vorbereitungen für die nächste Saison bereits auf Hochtouren.Vor allem die Position im zentralen Mittelfeld gilt es zu besetzen, seit der Abschied von Routinier Xabi Alonso besiegelt ist. Trainer Carlo Ancelotti scheint dabei ein Auge auf Adrien Rabiot geworfen zu haben.

"Er ist ein sehr guter Spieler", lobte der Bayern-Coach das Eigengewächs von Paris Saint-Germain gegenüber der "Sport Bild", schob jedoch hinterher: "Wir haben keinen Kontakt". Noch, könnte man meinen. Schließlich kennen sich die beiden nur allzu gut. Als 17-Jähriger debütierte Rabiot 2012 in der Ligue 1 unter Carlo Ancelotti.

Mittlerweile hat sich der 22-Jährige in der französischen Hauptstadt längst zu einer festen Säule im Mittelfeld gespielt. Das weiß auch Bayern-Legende Lothar Matthäus: "Adrien Rabiot ist exakt der Sechser, wie ihn der FC Bayern derzeit sucht. Er ist nicht nur ein Zerstörer vor der Abwehr, sondern auch ein exzellenter Spielgestalter."

Ob der neue Deutsche Meister den zentralen Mittelfeldspieler in Zukunft an der Säbener Straße begrüßen kann, steht allerdings noch in den Sternen. Schließlich wisse Matthäus von Nasser Al-Khelaifi, dem Besitzer von PSG, "dass er sehr viel von dem Eigengewächs hält". Schon deshalb sei "er schwer zu bekommen". In Paris läuft sein Kontrakt noch bis 2019.

Goretzka: Verlängerung oder Wechsel?

Ein weiterer Kandidat für die Rolle im Bayern-Zentrum ist auch weiterhin Leon Goretzka von Schalke 04. Der Vertrag des 22-Jährigen beim Revierklub läuft noch bis 2018. Ihm liegt nach Angaben des Magazins ein neues Vertrags-Angebot vor, S04-Manager Christian Heidel und Goretzkas Berater Jörg Neubauer seien im Austausch.

Für mindestens zwei weitere Jahre soll der Jung-Nationalspieler auf Schalke verlängern. Dafür soll der Sechser im Gegenzug eine Ausstiegsklausel erhalten. In den kommenden Wochen wird sich demnach die Zukunft des Mittelfeldspielers entscheiden.

Renato Sanches vor Abschied

Ganz gleich, wie sich die Vertragssituation bei Leon Goretzka entwickelt: Abzuzeichnen scheint sich dabei immer mehr, dass der FC Bayern nicht auf die Stärken von 35-Millionen-Mann Renato Sanches vertraut. Der junge Europameister konnte in dieser Spielzeit noch nicht überzeugen.

"Es war nicht sehr gut, aber die nächste Saison wird sicher besser laufen", gelobte der Portugiese zuletzt jedoch Besserung. Möglich scheint allerdings auch ein Leihgeschäft in der kommenden Spielzeit mit der AS Monaco oder Olympique Marseille, wie der französische Fernsehsender "beIN Sports" zuletzt berichtete.