Bürki lobt Tuchel: "Hervorragende Arbeit"

Roman Bürki stärkt seinem Trainer den Rücken

BVB-Torhüter Roman Bürki hat seinem in der Kritik stehenden Trainer Thomas Tuchel den Rücken gestärkt. Der Keeper lobte Tuchels Verhalten nach dem Anschlag auf den Mannschaftsbus vor wenigen Wochen.

"Die Trainer und der Trainerstab haben hervorragende Arbeit geleistet", lobte Bürki in der "Sport Bild": "Sie haben viel beobachtet, beispielsweise ob ein Spieler schon wieder kritikfähig ist, ob es ihn beflügelt oder belastet, wenn man ihm im Training etwas zuruft."

Im Team werde zwar weniger über die Attacke geredet, er selbst sei aber immer noch schreckhaft. "Für mich persönlich und viele andere war es wichtig, dass der mutmaßliche Täter gefasst wurde", so Bürki. Insgesamt habe die Situation das Team stärker gemacht.

In der Liga versucht die Borussia in den letzten beiden Spielen den dritten Platz zu verteidigen, bevor es im Endspiel des DFB-Pokals zum Duell mit Eintracht Frankfurt kommt. "Am liebsten würde ich nur noch an das Pokalfinale denken, aber ganz wichtig ist, dass wir auch unser Ziel in der Liga erreichen und mindestens Dritter werden", erklärte der Schweizer.

"Wir sind schon mit den Bayern auf Augenhöhe"

Auf dem Weg nach Berlin schlug der BVB zuletzt sogar die in der Liga übermächtigen Bayern. "Meiner Meinung nach sind wir schon mit den Bayern auf Augenhöhe. Wir haben sie in dieser Saison zweimal geschlagen", sagte Bürki: "Was uns fehlte, war die Konstanz, aber zum einen war es für viele junge Spieler das erste Jahr mit einer so hohen Intensität, zum anderen wird es helfen, wenn wir das Team zusammenhalten können."

Deswegen hoffe er, dass Top-Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang den Dortmundern erhalten bleibe, so der Eidgenosse.