Medien: DFL plant Pokal-Revolution

Im DFB-Pokal könnte es bald zu einer großen Reform kommen

Vor dem großen Pokalfinale zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt am 27. Mai in Berlin plant die Deutsche Fußball Liga offenbar eine große Reform.

Einem Bericht der "Sport Bild" zufolge wird der Wettbewerb ab der Saison 2019/2020 vergrößert. Vor allem Amateurklubs werden sich über die Änderungen freuen dürfen. Die Pläne der DFL sollen am 23. Mai der DFB-Chefetage vorgestellt werden.

Statt bisher 28 sollen 146 Amateurvereine starten dürfen - und an den DFB-Prämien ordentlich profitieren. Derzeit liegt der Garantie-Betrag bei 4,3 Millionen Euro, in Zukunft könnte er auf 13 Millionen Euro anwachsen. Insgesamt wird durch die Pokal-Revolution der Wettbewerb von 64 auf 182 Mannschaften ansteigen.

Um die vielen zusätzlichen Vereine einzugliedern, sollen zwei Runden mehr gespielt werden: Statt insgesamt sechs Spiele zum möglichen Finale gibt es acht. Der Wettbewerb beginnt dann im Juli mit einer Qualifikations-Runde, in der schon die Halbfinalisten der Landespokale sowie Regionalligisten und einige Drittligisten gegeneinander spielen.

Die zweite zusätzliche Runde erfolgt dann im August. Dann könnte es bereits erstmals zum Duell zwischen Amateur- und Profiklubs kommen. Ausgeschlossen sollen dabei die Bundesligavereine sein, die international vertreten sind. Im September stoßen die sieben Europacup-Teilnehmer zu den dann 57 Vorrunden-Siegern hinzu.

Neue Prämienstaffelung - neue Ausbildungsverträge

Wie die Prämienstaffelung im Detail aussehen wird, ist noch nicht sicher. Allerdings sollen in der ersten Runde pro Teilnehmer bereits 15.000 Euro, in der zweiten je 80.000 Euro und in der dritten 150.000 Euro ausgeschüttet werden. Für die fünf weiteren Runden wird offenbar überlegt, dass Viertel-, Halb- und Finalisten auf zusätzliche Prämien zugunsten der Amateure verzichten.

In der Pokal-Reform verankert wird letztendlich noch die verstärkte Ausbildungsförderung der Amateurvereine. Die Ausbildungsentschädigung für junge Spieler soll in Zukunft früher greifen. Geld wird dann an Vereine gezahlt, bei denen ein Talent ab dem achten Lebensjahr gespielt hat. Insgesamt könnte somit ein Betrag von zusätzlichen vier Millionen Euro entstehen.

Darüber hinaus sollen die Regional- und Landesverbände niedrigklassige Vereine beispielsweise bei Kosten in der Verwaltung besser unterstützen. Auch dieser Aspekt ist für die DFL zwingend mit der Pokalreform verbunden, so das Blatt.