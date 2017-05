Hoffenheim rüstet auf - mit Gnabry und Ginter?

Julian Nagelsmann hat angeblich ein Auge auf ein DFB-Duo geworfen

Die TSG Hoffenheim hat zwar das Duell mit Borussia Dortmund im Kampf um die direkte Champions-League-Qualifikation verloren, aber immer noch Chancen auf den dritten Platz in der Liga.

Entsprechend intensiv laufen die Planungen der Verantwortlichen für die kommende Saison, schließlich benötigt Star-Coach Julian Nagelsmann neues Personal für die Königsklasse. "Ich würde meinen Kader für die nächste Saison gern bis zum Trainingsstart komplett haben", sagte der 29-Jährige der "Sport Bild": "Das erleichtert mir das Arbeiten, und die neuen Spieler finden sich leichter in die Mannschaft ein. In der vergangenen Saison haben wir das geschafft."

Welche Neuen das sein sollen, ist noch nicht bekannt. "Als Champions-League-Starter hast du sportlich einen höheren Anreiz. Wir sprechen jetzt zwar keine ganz anderen Spieler an, aber schon den einen oder anderen, an den wir ohne Champions League nicht rangegangen wären", so Nagelsmann.

Dazu gehören nach Informationen der "Sport Bild" auch Bremens Wirbelwind Serge Gnabry und BVB-Innenverteidiger Matthias Ginter. Beide könnten sich demnach einen Transfer nach Hoffenheim gut vorstellen - besonders wenn sie dort Champions League spielen könnten. Günstig wäre das DFB-Duo allerdings nicht: Für beide Spieler werden Ablösesummen im zweistelligen Millionenbereich aufgerufen.