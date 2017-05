Als Auba-Ersatz: BVB an Malaga-Bomber dran?

Sandro Ramírez soll sich im Visier Borussia Dortmunds befinden

Borussia Dortmund sondiert derzeit intensiv den Spielermarkt, um bei einem möglichen Verkauf seines Top-Torjägers Pierre-Emerick Aubameyang schnell reagieren und nachlegen zu können.

Laut "Sport Bild" soll neben den bereits heiß diskutierten Alexandre Lacazette von Olympique Lyon und Álvaro Morata von Real Madrid auch der spanische U-Nationalspieler Sandro Ramírez auf dem Kandidatenzettel der BVB-Bosse stehen.

Ramírez durchlief die berühmte Jugendakademie des FC Barcelona ("La Masia") und debütierte für die Katalanen 2014 auch in der Primera División. Nachdem er sich zwei Jahre lang bei Barça nicht als Stammspieler etablierte, wechselte der 22-Jährige im letzten Jahr zum Ligakonkurrenten FC Málaga.

Bei den Boquerones hat Sandro Ramírez in dieser Spielzeit den endgültigen Durchbruch geschafft. In bisher 28 Einsätzen für Málaga traf er 14 Mal. Gerade in den letzten Wochen spielte der flexible Offensivspieler groß auf und netzte siebenfach in den vergangenen sieben Partien.

Ramírez: Flexibel einsetzbar in der Offensive

Besonders die Variabilität des ehemaligen Barça-Talents ist für Borussia Dortmund interessant. Ramírez lief für Málaga und Barcelona auf verschiedenen Positionen in der Offensive auf, spielte unter anderem als Stoßstürmer und hängende Spitze. Neben einem ausgeprägten Torriecher und einer hohen Präsenz legen die Dortmunder Verantwortlichen bei einer Suche nach einem potenziellen Auba-Nachfolger wohl auch viel Wert auf Flexibilität.

In dasselbe Anforderungsprofil passen neben Sandro Ramírez laut "Sport Bild" auch die Stürmer Arkadiusz Milik und Kasper Dolberg. Erstgenannter laborierte beim SSC Neapel lange Zeit an den Folgen einer Kreuzbandverletzung und kommt in dieser Saison erst auf vier Startelfeinsätze in der Serie A. Milik war im Sommer 2016 mit der Empfehlung von 21 Saisontoren von Ajax Amsterdam zu Napoli gewechselt.

Auch Milik und Dolberg passen ins Profil

Milik-Nachfolger ist seit Saisonbeginn Kaspar Dolberg bei den Amsterdamern. Das 19-jährige Dänen-Talent gehört mit 15 Saisontoren in der Eredivisie zu den Senkrechtstartern überhaupt in dieser Spielzeit und hat bereits das Interesse der ganz großen Namen Europas geweckt.

In einem möglichen Rennen um den Spanier Sandro Ramírez müsste sich Borussia Dortmund wohl ohnehin beeilen. Wie die englische Zeitung "Sun" am Dienstag berichtete, soll auch der Premier-League-Klub FC Everton heiß auf die Dienste des Ex-Barcelona-Akteurs sein. Die Gazette berichtet von einer 6-Millionen-Euro-Ausstiegsklausel im Vertrag Ramírez', der noch bis 2019 an den FC Malaga gebunden ist.