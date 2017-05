Suttner spielt nie wieder für Österreich

Markus Suttner hängt die Nationalteam-Schuhe an den Nagel

Markus Suttner beendet seine Karriere im österreichischen Nationalteam. Der 30-Jährige gab dies via Aussendung bekannt. Der linke Verteidiger möchte sich stattdessen lieber auf seinen Verein Ingolstadt konzentrieren.

"Auf meine Zeit im Nationalteam blicke ich mit Stolz zurück. Ich habe mich im Kreis des Teams stets wohlgefühlt, immer alles für die Mannschaft gegeben und mich dem Erfolg untergeordnet. Es war mir immer eine Ehre, dabei zu sein. Leider durfte ich in den fünf Jahren nur ein Pflichtspiel von Beginn an bestreiten. Daher reifte der Entschluss in mir, meine Energie voll und ganz für den Verein aufzuwenden", lautet sein Statement, in dem er die Enttäuschung nicht verbarg.

Suttner war lange Zeit der erklärte Ersatzmann von Christian Fuchs. Aber auch dem Rücktritt des ehemaligen Teamkapitäns wurden dem Ex-Austrianer andere Spieler vorgesetzt. So patzte der eigentliche Innenverteidiger Kevin Wimmer auf der Position des linken Verteidigers in der laufenden WM-Qualifikation mehrmals.

"Markus Suttner war ein wichtiger Teil des Teams, der sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt hat. Auch wenn er nicht zu vielen Einsätzen gekommen ist, hat er sich stets vorbildlich verhalten. Sein Rücktritt ist schade, aber diese Entscheidung gilt es zu respektieren. Ich wünsche Sutti alles Gute für seine Zukunft", hieß es von Marcel Koller.

Zwischen 2012 und 2017 brachte es Suttner auf 20 Länderspiel-Einsätze. Nur vier davon waren Pflichtspiele. Er war auch Teil des EURO-Kaders 2016, kam dort aber nicht zum Zug.

red