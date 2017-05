"Mindestens ein Jahr": Werder will Duo halten

Werder Bremen will Max Kruse (l.) und Serge Gnabry unbedingt behalten

Vor den entscheidenden zwei verbleibenden Spielen in der Bundesliga arbeitet man beim SV Werder Bremen bereits an den Personalplanungen für die kommende Saison. An der Weser gilt es, Serge Gnabry und Max Kruse langfristig zu halten.

Letzterer zählt zu den großen Erfolgsgaranten der letzten Wochen. Schließlich ist Kruse, der im Sommer erst vom VfL Wolfsburg nach Bremen wechselte, mit 14 Treffern in 21 Spielen der Top-Torjäger der Grün-Weißen. Eine Quote, die Begehrlichkeiten weckt. Obendrein besitzt der 29-Jährige laut Informationen der "Sport Bild" in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel, mit der er den Verein vorzeitig verlassen könnte.

Bremen-Manager Frank Baumann bestätigte die Meldung nicht, stellte jedoch klar: "Wir sind nicht bestrebt, Max abzugeben." Der Vertrag von Kruse beim SVW läuft noch bis 2019. Es ist wohl auch deshalb davon auszugehen, dass der Ex-Nationalspieler auch in der kommenden Saison in Bremen stürmt.

Gnabry winkt Gehaltserhöhung

Die Zukunft des zweiten Bremer Leistungsträgers im Angriff, Serge Gnabry, ist dabei etwas ungewisser. Gnabrys bis 2020 laufender Kontrakt soll vorzeitig verlängert werden. Um dem 21-Jährigen den Verbleib bei Werder schmackhaft zu machen, soll sein Gehalt nach Informationen des Blattes um zwei Millionen Euro erhöht werden. Im Gegenzug wird eine Ausstiegsklausel in seinen Vertrag geschrieben.

"Wir glauben, Serge mindestens noch ein Jahr halten zu können", so Baumann zur Personalie Gnabry. Sollte der elffache Torschütze sich gegen eine Vertragsverlängerung entscheiden, steht Medienberichten zufolge bereits die TSG 1899 Hoffenheim in den Startlöchern. Dort will man den Kader für die kommende Champions-League-Saison aufrüsten.