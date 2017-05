Erfurt im Saisonfinale ohne Tyrala

Tyrala fällt für den Rest der Saison aus

Hiobsbotschaft für Rot-Weiß Erfurt: Die Thüringer müssen im Abstiegskampf auf Sebastian Tyrala verzichten. Der Mittelfeldakteur erlitt am Dienstag im Training einen Meniskusschaden im rechten Knie.

Der 29-Jährige wird bereits am Mittwoch in der Erfurter Sportklinik operiert. In der laufenden Spielzeit kam Tyrala in 35 Partien für Rot-Weiß zum Einsatz und erzielte dabei einen Treffer.

Der Ostklub liegt zwei Spieltage vor Saisonende auf Platz 16 und damit lediglich zwei Punkte vor den Abstiegsrängen. Am Samstag tritt Erfurt zum Derby bei Hansa Rostock an.