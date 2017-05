Bruchhagen kritisiert Djourou: "Keine Hilfe"

Heribert Bruchhagen schließt eine Rückkehr von Johan Djourou aus

Knapp eine Woche ist vergangen, seit HSV-Coach Markus Gisdol seinen Ex-Kapitän Johan Djourou aus dem Team verbannt hat. Nun verteidigte der Vorstandsvorsitzende Heribert Bruchhagen die Maßnahme.

Nach der fünften Gelben Karte für Winterneuzugang Mergim Mavraj und der damit verbundenen Sperre für den Innenverteidiger muss Markus Gisdol die HSV-Defensive umbauen. Im Normalfall könnte er einen zentralen Abwehrspieler in dieser Situation gut gebrauchen. Bruchhagen widerspricht jedoch.

"Johan Djourou hat in diesem Jahr nicht bewiesen, dass er jetzt eine Hilfe sein könnte", sagte der 68-Jährige in der "Sport Bild" über eine mögliche Rückkehr des Schweizers. "Ich halte die Entscheidungen des Trainers für richtig. In dieser Phase ist absolute Konzentration der Mannschaft vonnöten."

Gisdol muss improvisieren

Folglich wird Gisdol eine andere Lösung finden müssen. Wahrscheinlich wird Gideon Jung aus dem defensiven Mittelfeld in die Innenverteidigung rücken. Dafür müsste Gisdol aber Lewis Holtby aus dem offensiven Mittelfeld zurückbeordern und die Aufstellung damit weiter verändern.

Am kommenden Samstag trifft der HSV auf den FC Schalke 04, eine Woche später auf den ebenfalls abstiegsbedrohten VfL Wolfsburg. Aktuell stehen die Hamburger mit 34 Punkten auf dem Relegationsplatz.