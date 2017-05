Malaysia will nicht in Nordkorea spielen

Die Auswahl Malaysias möchte nicht in Pjöngjang antreten

Die malaysische Nationalmannschaft will nicht zum Asien-Cup-Qualifikationsspiel in Nordkoreas Hauptstadt Pjöngjang antreten. Ein entsprechender Antrag des Verbandes FAM liegt der asiatischen Konföderation AFC vor.

Dieser werde nun eingehend geprüft, teilte die AFC am Mittwoch mit. Erst am Montag hatte die Kontinental-Konföderation mitgeteilt, dass das ursprünglich für den 28. März angesetzte Spiel am 8. Juni in Pjöngjang nachgeholt werden soll.

Hintergrund des malaysischen Einspruchs sind die politischen Spannungen mit Nordkorea. Im Februar war Kim Jong Nam, der Halbbruder von Machthaber Kim Jong Un, bei einem Giftanschlag am Flughafen von Kuala Lumpur getötet worden.

Beide Nationen hatten daraufhin ihre Botschafter abgezogen und ihren Bürgern eine Ausreise in das andere Land verboten. Diese Reise-Restriktionen sind seit Ende März allerdings aufgehoben.