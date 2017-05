Robert Kovač erhält Medaille für Zivilcourage

Robert Kovač wird für seinen heldenhaften Einsatz geehrt

Für seine instinktive Hilfe wird der Frankfurter Co-Trainer Robert Kovač mit der Hessischen Medaille für Zivilcourage ausgezeichnet. Dies teilte Ministerpräsident Volker Bouffier mit, nachdem der Kroate in Frankfurt bei einem Verbrechen einen Täter überwältigt hatte.

"Robert Kovač hat Verantwortung für einen Menschen in Not übernommen und diesen dank seines mutigen und selbstlosen Einsatzes vor Schaden bewahrt. Die Entscheidung, einem Mitbürger in Not zu helfen, fällt oftmals in Sekunden", erklärte Bouffier: "In einer brisanten Situation hat er Courage bewiesen und ist mit seinem Einsatz zum Wohle eines Mitmenschen ein großes Vorbild für uns alle geworden."

Kovač war am Montag gegen 22 Uhr mit seinem Hund im Frankfurter Westend spazieren, als er Zeuge eines Verbrechens wurde. Ein 28-Jähriger schlug einen 72-Jährigen nieder, der gerade Geld an einem Automaten abgehoben hatte.

Der Ex-Profi verfolgte den flüchtenden Täter, überwältigte ihn und übergab ihn der Polizei. Der Räuber soll dem Haftrichter vorgeführt werden.