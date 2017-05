Köln will größeres Stadion - Standort unklar

Ist das Rheinenergiestadion zu klein für den 1. FC Köln?

Neubau oder Aufstockung? Der 1. FC Köln strebt in der Debatte um die aktuelle Stadionplanung eine zügige Lösung an und möchte die Zuschauerkapazität in jedem Fall deutlich steigern.

"Wenn wir den durchschnittlichen Besuch nach einem Ausbau auf 75.000 Plätze auf mehr als 60.000 Zuschauer erhöhen können, bedeutet das zehn bis 15 Millionen mehr Umsatz", erläuterte FC-Präsident Werner Spinner im "Kölner Stadt-Anzeiger": "Wir streben an, relativ bald Klarheit zu haben."

Zu diesem Zweck hat der FC gemeinsam mit der Stadt Köln eine Machbarkeitsstudie initiiert. Es stehen zwei Modelle im Raum: Zum einen der Umbau des aktuellen Stadions in Köln-Müngersdorf, das im Besitz der Stadt ist und den FC durch den bis 2024 laufenden Mietvertrag jährlich fast zehn Millionen Euro kostet, und zum anderen ein Neubau an einem noch zu findenden Standort.

Aktuell fasst das Rheinenergiestadion 50.000 Plätze. 35 Standorte seien geprüft worden, "einige davon" außerhalb des Stadtgebietes, so der Präsident.

Verkehrsaufkommen spricht gegen Aufstockung

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht sei ein Neubau durchaus attraktiv, erklärte Spinner: "Wenn der 1. FC Köln bei der heutigen Zinslage ein eigenes Stadion finanzieren ließe, lägen wir deutlich besser als mit den fast zehn Millionen, die wir heute zahlen."

Gegen eine Aufstockung des aktuellen Stadions spricht zudem, dass viele Anwohner im Kölner Westen aufgrund des großen Verkehrsaufkommens strikt dagegen sind.

Ganz gleich zu welcher Lösung die Beteiligten kommen, an einem größeren Stadion führt laut Spinner aus wirtschaftlichen Gründen kein Weg vorbei. "Es gibt keinen anderen Bereich, in dem solche Steigerungen möglich wären", sagte der 68-Jährige.