Liverpool macht ernst bei "The Ox"

Alex Oxlade-Chamberlain würde lieber im zentralen Mittelfeld spielen

Seit Monaten halten sich Gerüchte um einen Wechsel von Arsenals Alex Oxlade-Chamberlain zum Ligakonkurrenten Liverpool FC. Aktuell wartet der englische Nationalspieler noch auf ein neues Vertragsangebot der Gunners.

Wie der englische "Telegraph" berichtet, seien die Reds eine attraktive Adresse für "The Ox". Dort könne er auf seiner Lieblingsposition im zentralen Mittelfeld spielen. Bei Arsenal wird er von Coach Arsène Wenger meist als Flügelspieler aufgeboten.

Sein aktueller Kontrakt in London läuft noch bis 2018, danach wäre der 23-Jährige ablösefrei. In diesem Fall müsste Arsenal abwägen, ob sie den in Portsmouth geborenen Angreifer bereits im kommenden Sommer verkaufen.

Klopp-Dementi noch aktuell?

Gerüchte um Verbindungen zwischen Oxlade-Chamberlain und Liverpool halten sich seit Monaten. Ende Dezember hatte LFC-Coach Jürgen Klopp diese jedoch dementiert. "Ich äußere mich ja selten zu derartigen Spekulationen, aber in diesem Fall mache ich mal eine Ausnahme", hatte Klopp gesagt. Die Gerüchte seien "Blödsinn".

"The Ox" kam bislang in 128 Premier-League-Spielen (neun Tore) für die Gunners zum Einsatz. In der Champions League stand er 29-mal auf dem Rasen.