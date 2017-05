Zorc spricht Machtwort: "Ruhe im Karton"

Deutliche Ansage von BVB-Sportdirektor Michael Zorc

Sportdirektor Michael Zorc versucht, das Klima bei Borussia Dortmund nach dem Streit zwischen Coach Thomas Tuchel und Klubchef Hans-Joachim Watzke zu beruhigen.

"Wichtig ist jetzt: Volle Konzentration auf das Wesentliche und Ruhe im Karton", forderte der 54-Jährige mit Blick auf die restlichen Bundesligaspiele und das Pokalfinale in Berlin.

Zorc bestritt, dass das viel beachtete Interview von Watzke bewusst gewählt wurde, um die Öffentlichkeit auf eine Trennung von Tuchel vorzubereiten: "Das ist doch Unsinn".

Watzke hatte am Samstag einen Dissens mit Tuchel eingeräumt und diesen mit unterschiedlichen Auffassungen darüber begründet, ob das Champions-League-Viertelfinale gegen den AS Monaco bereits am Tag nach dem Anschlag auf den Teambus hätte austragen werden sollen.

Auf Fragen nach einem für das Saisonende geplanten Gespräch über die Zukunft des Trainers antwortete Zorc: "Sportliche Belange werden dabei eine Rolle spielen. Und natürlich auch Dinge wie Strategie, Vertrauen, Kommunikation. Wir diskutieren nicht in der Öffentlichkeit über den Trainer. Man müsste doch keine Saison-Analysen anberaumen, wenn das Ergebnis vorher schon feststünde."