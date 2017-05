Vienna klagte gegen Zwangsabstieg

Der insolvente Traditionsverein Vienna hat wegen des bevorstehenden Zwangsabstiegs Klage eingereicht. Einen dementsprechenden Bericht der "Kronen Zeitung" (Donnerstag-Ausgabe) bestätigte der ÖFB gegenüber der APA.

Die Vienna will mit diesem Schritt den Klassenerhalt in der Regionalliga Ost erzwingen. Allerdings sieht das ÖFB-Regulativ vor, dass in die Insolvenz geschlitterte Vereine zwangsrelegiert werden. "Die betreffende Bestimmung ist wichtig, damit unter allen Vereinen der Regionalliga Chancengleichheit herrscht. Auch lässt die Bestimmung keinen Spielraum für Verhandlungen oder geringere Sanktionen", hieß es in einer ÖFB-Stellungnahme.

Die Vienna, Österreichs ältester Fußballverein, hatte im März Insolvenz angemeldet. Im Moment liegen die Wiener in der Ostliga überlegen auf Rang eins, müssen aber nach derzeitigem Stand in der kommenden Saison in der Wiener Stadtliga spielen.

apa/red