China-Millionen ade? Rooney will United "helfen"

Wayne Rooney (r.) will weiter für ManUnited spielen

Der unter Teammanager Jose Mourinho zum Edelreservisten degradierte englische Superstar Wayne Rooney will trotz seiner aktuell unbefriedigenden Situation auch kommende Saison für Manchester United spielen.

"Es gibt in einer Karriere immer unterschiedliche Phasen, aber natürlich will ich dieser Mannschaft weiter helfen - am liebsten natürlich auf dem Feld", sagte der 31-Jährige vor dem Halbfinal-Hinspiel des englischen Redkordmeisters in der Europa League am Donnerstag gegen Celta Vigo.

Der ehemalige Kapitän der englischen Nationalmannschaft zählte in dieser Saison wettbewerbsübergreifend nur 22-mal zur Startformation von ManUnited.

Rooneys Vertrag beim Manchester läuft noch bis 2019. Zuletzt war spekuliert worden, dass er im Sommer von Old Trafford nach China wechselt. Auch Liga-Konkurrent West Ham United soll Interesse an dem Stürmer zeigen.