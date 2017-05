Özil & Sánchez lassen Gunners wieder hoffen

Alexis Sanchez erzielte die 1:0-Führung für den FC Arsenal

Nicht zuletzt dank Mesut Özil hat der FC Arsenal bei seiner Aufholjagd Richtung Champions League erneut drei Punkte einkassiert.

Drei Tage nach dem überzeugenden 2:0 gegen Manchester United kam die Mannschaft von Trainer Arsène Wenger im Nachholspiel auch beim FC Southampton zu einem 2:0 (0:0)-Sieg.

Özil bereitete das 1:0 durch Superstar Alexis Sánchez wunderbar vor und ebnete den Gunners damit den Weg zum Erfolg. Für Sánchez war es der 20. Saisontreffer. Damit ist der Chilene der erste Goalgetter der Londoner, der diese Marke seit der Saison 2011/2012 knackt. Damals traf Robin van Persie 30 Mal.

Für den Schlusspunkt sorgte der eingewechselte Olivier Giroud in der 83. Minute. Es war in der laufenden Spielzeit der sechste Joker-Treffer des Franzosen. Nur Adam Le Fondre (8) erzielte in einer Premier-League-Saison mehr Treffer als Einwechselspieler.

Arsenal auf dem Vormarsch

Arsenal zog mit nunmehr 66 Punkten in der Tabelle der englischen Premier League an Man United (65) vorbei und ist nun Fünfter. Platz vier berechtigt zur Teilnahme an den Champions-League-Playoffs. Der Tabellenvierte Manchester City hat 69 Punkte, Manchester United fiel auf Rang sechs zurück.

"Ich denke, der Sieg war überzeugend. Alexis [Sánchez, Anm. der Red.] gibt niemals auf. Wenn er den Ball im Strafraum hat, ist er immer gefährlich", lobte Wenger sein Team und Torschütze Sánchez.