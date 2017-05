Medien: FCB plant Verkauf von Renato Sanches

Verlässt Renato Sanches den FC Bayern im Sommer wieder?

Das vermeintliche Super-Talent Renato Sanches ist die Enttäuschung der Saison bei Bayern München. Offenbar denkt der Rekordmeister nun darüber nach, den 19-jährigen Portugiesen nach nur einem Jahr wieder abzugeben - allerdings nicht auf Leihbasis.

Der "kicker" vermeldet unter Berufung aus Quellen aus der Fußball-Szene, dass die Münchner sogar bereit wären, den Youngster zu verkaufen. Voraussetzung dabei sei allerdings, dass der Deal für den FCB nicht zum Verlustgeschäft wird.

Die Bayern hatten im Sommer 2016 rund 35 Millionen Euro für Sanches an dessen Ex-Klub Benfica überwiesen. Mindestens diesen Betrag möchte der Klub im Falle eines erneuten Transfers erlösen.

Sanches' Kaderplatz in München könnte dann Leon Goretzka übernehmen. Der Schalker Jung-Nationalspieler wird seit Wochen mit den Bayern in Verbindung gebracht. Sein Vertrag in Gelsenkirchen läuft 2018 aus.

Flucht in die Ligue 1?

In der Causa Sanches spekulierten französische Medien zuletzt über ein Leihgeschäft in die Ligue 1. Mögliche Abnehmer sollten demnach Champions-League-Halbfinalist AS Monaco sowie Olympique Marseille gewesen sein.

Der bislang schwache Europameister Sanches selbst gelobte nach seiner schwachen Saison Besserung. "Es war nicht sehr gut, aber die nächste Saison wird sicher besser laufen. Natürlich habe ich mehr erwartet, aber ich bin mir sicher, dass es in Zukunft besser wird", sagte er unlängst gegenüber chilenischen Medien.