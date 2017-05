Austria verpasst Talenten neue Verträge

David Cancola bleibt ein Violetter

Der FK Austria Wien kann die langfristige Bindung von zwei Spielern aus der eigenen Amateurmannschaft vermelden. David Cancola und Mirko Kos bleiben den Veilchen erhalten. Die genauen Laufzeiten wurden, wie bei den Favoritnern üblich, nicht bekannt gegeben.

Bei Cancola handelt es sich um einen defensiven Mittelfeldspieler, der bereits mit der "Ersten" unter Thorsten Fink trainiert. "Für mich war es von Anfang an klar, dass ich hier bei der Austria bleiben will. Ich bin jetzt sehr erleichtert, dass ich langfristig verlängern konnte", meinte der 20-Jährige.

Das Training unter Thorsten Fink sieht Cancola als tolle Entwicklungsmöglichkeit: "Das Tempo ist bei den Profis natürlich um einiges höher. Für mich ist es irrsinnig wertvoll von den Mitspielern zu lernen, die es bereits geschafft haben – ich bin gerade am Sprung – und will jeden Tag etwas mitnehmen und mich verbessern. Genau für diese Chance habe ich in den letzten Jahren so hart gearbeitet."

Plan: Aufstieg

Beim Zweiten im Bunde kommt Sportdirektor Franz Wohlfahrt ins Schwärmen: "Mirko Kos ist das nächste große Talent aus der Torwart-Schmiede der Austria. Er hat großes Potenzial für die Zukunft und ist für sein Alter sowohl körperlich als auch mental schon sehr weit."

Da die beiden Kicker - für Spieler einer zweiten Mannschaft - nicht mehr wirklich jung sind, kann man die Verlängerung auch als Angriffserklärung der Austria Amateure auf den Aufstieg sehen. In der ab 2018 neu aufgestellten Erste Liga sind nämlich wieder Amateurmannschaften zugelassen. Auch der neue Vertrag für Alexander Frank, der schon 23 Jahre alt ist, entspricht diesem Muster. Wenn es der Zufall so will, dann könnte der Aufstieg auch schon früher erfolgen.

red

Bild: © Austria Wien