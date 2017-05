ManUnited setzt alles auf eine Karte

Mit Risiko zum Erfolg? José Mourinho setzt alles auf die Europa League

Nach einer kostspieligen Einkaufstour im Sommer hatte sich Manchester United für die Saison hohe Ziele gesetzt. Im Endspurt der Saison deutet sich jedoch an, dass der Titel der Europa League absolute Priorität genießt. Ein Fehler?

"Arsenal schlägt ManUnited und keinen interessiert es." Ex-Manchester-Spieler Phil Neville brachte nach dem 0:2 der Red Devils gegen die Gunners auf den Punkt, was das prestigeträchtige Aufeinandertreffen offenbart hatte.

José Mourinho hat den ligainternen Kampf um die Champions-League-Plätze abgehakt. Die Stammspieler Pogba, Blind und Bailly schmorten 90 Minuten lang auf der Bank, feste Größen wie Herrera und Mkhitaryan wurden nach 60 Minuten ausgewechselt.

Kein Alleingang von Mourinho

Nach drei sieglosen Ligapartien in Serie sowie insgesamt schon 14 Remis und vier Niederlagen hinken die Jungs aus dem Old Trafford als Fünfter der Premier League den eigenen Ansprüchen hinterher. Für José Mourinho ist das Erreichen des vierten Platzes in der Premier League mittlerweile "unmöglich". Stadtrivale Manchester City hat bei drei noch ausstehenden Partien vier Punkte mehr auf dem Konto.

Vor ein paar Wochen war ein Qualifikationsplatz für die Königsklasse in greifbarer Nähe, doch nun soll die Teilnahme am begehrten Wettbewerb offensichtlich über den Titelgewinn in der Europa League besiegelt werden. Die Entscheidung, sich in der finalen Phase der Saison auf den europäischen Wettbewerb zu konzentrieren, basierte laut Mourinho auf einer "Common-Sense-Entscheidung" und war keineswegs ein Alleingang des Portugiesen.

"…dieser Klub will Trophäen"

Wenn die Red Devils den Pott holen, könnten sie zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: "Es ist wichtig, Champions League zu spielen, aber dieser Klub will Trophäen", sagte der Trainer nach dem 2:0 über Burnley Ende April.

Der letzte internationale Titel war der Gewinn der Champions-League im Jahr 2008, die Europa League fehlt noch in der gut bestückten Sammlung der Roten. Im laufenden Wettbewerb zeigten sich die Red Devils allerdings häufig minimalistisch und lieferten nur selten vollends überzeugende Auftritte ab. Trotz des objektiv gesehen am breitesten aufgestellten Kaders der Europa League mussten sie in der K.o.-Runde gegen Rostov und Anderlecht lange zittern.

Bis zum Titel ist es also noch ein gehöriges Stück Arbeit. Nach dem 1:0-Auswärtssieg gegen Celta Vigo hat ManUnited allerdings gute Karten, wenn am Donnerstagabend das Finalticket ausgespielt wird.

🏆 Jose Mourinho talks about the importance of adding the @EuropaLeague to the #MUFC trophy cabinet... pic.twitter.com/eBswCWE3In — Manchester United (@ManUtd) 10. Mai 2017

Wenn es nach José Mourinho geht, wird man seinen Jungs im Halbfinal-Rückspiel anmerken, was auf dem Spiel steht: "In der Situation, in der wir sind, müssen wir kämpfen. Wir werden sehen, ob wir es ins Finale schaffen, aber wir werden alles dafür geben. Niemand hat mehr Motivation als ich, das Spiel zu gewinnen."

Hat "The Special One" das Ass im Ärmel?

Für Celta Vigo steht laut Mourinho das "wichtigste Spiel ihrer Geschichte" vor der Tür, am Ausgang hängt aber auch für die Red Devils einiges. Wenn sie gewinnen, haben sie mit ihrer Strategie alles richtig gemacht, komplettieren ihre Trophäensammlung und spielen nächste Saison auf der größten europäischen Bühne.

Wenn sie scheitern oder das anschließende Finale verlieren, könnte es gut sein, dass einige Spieler die Flucht zu einem ebenfalls gut zahlenden Klub antreten, der in der Königsklasse vertreten ist. Die Auswahl dürfte nicht gering ausfallen. Wenn der Plan jedoch gelingt, wird "The Special One" José Mourinho mit der Europa League als Ass im Ärmel der lachende Sieger sein. Riskant ist das Setzen auf eine Karte allemal.

Lionard Tampier