Werder und García gehen getrennte Wege

Santiago García hatte seinen Stammplatz zuletzt verloren

Abschied nach vier Jahren: Santiago García wird den SV Werder Bremen nach dieser Saison verlassen. Der Argentinier und die Hanseaten konnten sich nicht auf eine Verlängerung des auslaufenden Vertrages einigen. Das gab der Tabellenachte am Donnerstag bekannt.

"Wir hätten sehr gerne mit Santi weiter zusammengearbeitet. Er hat sich zu einhundert Prozent mit Werder identifiziert und immer vollen Einsatz und Leidenschaft gezeigt", sagte Werder-Sportchef Frank Baumann: "Leider konnten wir uns in den Gesprächen aber nicht auf einen neuen Vertrag einigen."

Seinen Stammplatz als Linksverteidiger hatte García zuletzt verloren. Die Aussichten für die kommende Saison waren zudem nicht rosig: Mit Ludwig Augustinsson vom FC Kopenhagen hat Werder bereits einen hoch veranlagten Linksfuß für die defensive Außenbahn verpflichten können.

"Ludwig ist ein spielstarker Defensivspieler, der sowohl im linken Mittelfeld als auch auf der linken Abwehrseite spielen kann. Dazu ein super Typ, der sich sicher sehr schnell in unsere Mannschaft integrieren wird und uns weitere Möglichkeiten auf dem Platz bietet", schwärmte Trainer Alexander Nouri vom schwedischen Neuzugang.

García, der 2013 vom italienischen Klub US Palermo an die Weser gewechselt war und in der laufenden Spielzeit bisher auf 18 Bundesliga-Einsätze kommt, soll am Samstag beim Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim verabschiedet werden.