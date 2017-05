Heiße Gerüchte um Hamburger Megatalent Arp

Jann-Fiete Arp spielt eine bislang herausragende U17-EM

Jann-Fiete Arp spielt bisher eine herausragende U17-Europameisterschaft. Kein Wunder, dass der Hamburger Jung längst große Begehrlichkeiten geweckt hat.

Bei der derzeit laufenden Nachwuchs-EM ist der Stürmer der herausragende Akteur im deutschen Team. Mit sechs Treffern in drei Spielen hat Jann-Fiete Arp großen Anteil daran, dass die DFB-Elf als souveräner Gruppensieger in das Viertelfinale eingezogen ist. Hier trifft sie am Samstag auf die Niederlande.

Der Youngster des Hamburger SV hat sich mit seinen Leistungen in den Blickpunkt vieler großer Vereine gespielt. So sollen laut "Bild" unter anderem die Bundesliga-Größen und Champions-League-Aspiranten Borussia Dortmund und TSG 1899 Hoffenheim durchaus Interesse an einer Verpflichtung Arps haben.

Sogar der FC Chelsea an Arp dran?

Darüber hinaus bringt die Zeitung auch Vizemeister RB Leipzig und sogar den englischen Topklub FC Chelsea mit dem Mittelstürmer in Verbindung.

Die Stärken Arps, der beim Hamburger SV zuletzt als B-Jugendspieler in der A-Jugend gekickt hat und im Winter mit den Profis ins Trainingslager nach Dubai reisen durfte, fasste der HSV-Jugendcoach Christian Titz zusammen: "Er hat eine gute Geschwindigkeit, eine starke Ballmitnahme und ist gefährlich im Abschluss. Für sein Alter ist er sehr reif."

Eben dieses große Potenzial wollen nun die deutschen Spitzenvereine ausschöpfen und könnten schon bald mit einer Millionenofferte locken. HSV-Sportdirektor Jens Todt wird in der "Bild" jedoch unmissverständlich zitiert: "Wir wollen mit ihm verlängern, ohne Wenn und Aber. Wir alle sind uns darüber im Klaren, dass er das Zeug zum Bundesligaspieler hat – und das nicht erst seit gestern."

Ab Sommer fest bei den Profis dabei

Ab der neuen Saisonvorbereitung soll Jann-Fiete Arp fest in den Kader des Bundesliga-Dinos aufgenommen werden, unabhängig von der Ligazugehörigkeit. Und das als A-Jugendlicher! Wenn bis dahin nicht schon einer der ganz großen Namen zugeschlagen hat.

Vertraglich ist der 17-Jährige übrigens noch bis zum Sommer 2018 an den Hamburger SV gebunden. Dieser wird sich sputen, seinem vielleicht größten Talent der letzten Jahre einen langfristigen Vertrag anzubieten.