Sturm zieht Option auf Innenverteidiger

Der SK Sturm Graz geht mit Christian Junior Schoissengeyr in die nächste Saison. Die Steirer zogen die Option auf eine einjährige Verlängerung. Auch ein gänzlich neuer Vertrag steht im Raum.

"Wir wollen mit Christian längerfristig zusammenarbeiten, haben mit ihm und seinem Berater bereits mehrfach darüber gesprochen und werden diese Gespräche auch weiterführen", so Sportdirektor Günter Kreissl. Derzeit laboriert der Innenverteidiger an einem doppelten Bänderriss im Sprunggelenk, in der bisherigen Saison brachte es der 1,95-Meter-Mann auf 15 Bundesliga-Einsätze.

"Für mich zählt nun die volle Konzentration auf die Arbeit für mein Comeback. Ich möchte stärker zurückkommen als ich aufgehört habe. Spätestens in der Vorbereitung für die kommende Saison möchte ich wieder mit der Mannschaft trainieren", meinte Schoissengeyr in einer Aussendung.

red