Medien: Kruses Ausstiegsklausel enthüllt

Max Kruse verzückt die Werder-Fans derzeit mit tollen Leistungen

Max Kruse hat den SV Werder Bremen in den Frühjahrsmonaten fast im Alleingang aus dem Tabellenkeller geschossen. Doch wird er auch über den Sommer hinaus an der Weser auf Torejagd gehen?

Die "Bild" will jüngst erfahren haben, unter welchen Voraussetzungen Max Kruse Werder Bremen im Sommer verlassen könnte. Demnach wurde im Vertrag zwischen dem ehemaligen Nationalstürmer und den Werderanern eine festgeschriebene Ablösesumme fixiert, die sich auf zwölf Millionen Euro belaufen soll.

Das Arbeitspapier des 29-Jährigen läuft noch bis zum Sommer 2019, von einem vorzeitigen Abschied von der Weser ist derzeit aber nicht auszugehen, wenngleich die Liste der Interessenten an dem 14-fachen Bundesligatorschützen in dieser Saison zuletzt immer länger wurde.

Kruse hatte zuvor schon mehrfach betont: "Ich brauche ein Umfeld, in dem ich mich wohlfühle." Dies ist in Bremen aktuell augenscheinlich der Fall. Zwei Spieltage vor Saisonende liegt Werder noch heiß im Rennen um die Europa-League-Ränge. Am Samstag will Max Kruse mit seinem Team gegen 1899 Hoffenheim das nächste Erfolgserlebnis feiern. Am liebsten mit weiteren Treffern, die neue Interessenten auf den Plan rufen könnten.