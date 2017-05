Martschinko bei Schlägerei verletzt

Im Gegensatz zum Profifußball sind harte Bandagen im Privatleben eine Straftat

Der FK Austria Wien muss im Ligafinish auf Christoph Martschinko verzichten. Der Abwehrspieler erlitt eine Augenhöhlenverletzung, die er sich bei einem nächtlichen Ausflug am trainingsfreien Montag durch einen Schlag ins Gesicht zuzog.

Gegenüber dem "Kurier" bestätigte die Polizei, dass sich Martschinko am Montag um 4:20 Uhr vor einem Lokal in Gleisdorf verletzte. Der 23-Jährige wurde angegriffen und soll auch stationär im Spital behandelt worden sein. Der Täter konnte flüchten, Martschinko erstattete Anzeige gegen Unbekannt und ist mittlerweile in häuslicher Pflege.

In Gleisdorf gab es schon einmal einen Zwischenfall mit Martschinko. Damals war der Austrianer einer von sechs U21-Nationalspielern, die sich aus dem Teamcamp davonschlichen, um den "Special Signorita Monday" in einem Lokal zu besuchen. Die Ausreißer wurden damals von Werner Gregoritsch allesamt suspendiert.

Mehr dazu:

red