Dank Kühne: HSV sichert Lizenz für beide Ligen

Klaus-Michael Kühne pumpt Millionen in den HSV

Investor Klaus-Michael Kühne hat den kriselnden Hamburger SV mit einer weiteren Finanzspritze unterstützt. Der Milliardär sicherte sich am 28. April weitere 312.500 Aktien an der HSV Fußball AG. Der Klub gab die Kapitalerhöhung am Donnerstag bekannt. Kühne hält damit 17 Prozent der HSV Fußball AG.

Durch das eingenommene Geld kann der HSV trotz sportlich ungeklärter Situation die Planungen für die kommende Saison vorantreiben - die Lizenz ist nun gesichert. "Wir haben die notwendigen Maßnahmen getroffen, um sowohl für die Bundesliga als auch für die 2. Liga die erforderliche Spielgenehmigung zu erhalten", sagte Finanz-Vorstand Frank Wettstein.

Insgesamt hat die HSV Fußball AG seit der Ausgliederung des Lizenzspielbetriebs aus dem HSV e.V. im Jahr 2014 laut Klubmitteilung rund 20 Prozent der Anteile im Wege der Kapitalerhöhung platziert und damit das Eigenkapital um rund 60 Millionen Euro verbessern können.