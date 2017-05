Freiburg will in die EL: "Sind hochmotiviert"

Christian Streich peilt mit dem SC Freiburg die Europa League an

In Bestbesetzung will der SC Freiburg im letzten Heimspiel dieser Saison den fünften Platz in der Bundesliga festigen und mit einem Sieg gegen den FC Ingolstadt der Teilnahme an der Europa League einen großen Schritt näherkommen.

"Wir sind hochmotiviert", kündigte SC-Trainer Christian Streich zwei Tage vor der Partie am Samstag an. "Die Zielsetzung ist, dass wir gewinnen wollen". Mit drei Punkten würde die Wahrscheinlichkeit steigen, dass der Sport-Club kommende Saison im Europapokal startet.

Der Übungsleiter warnt allerdings vor den Gästen: "Ingolstadt hat noch eine realistische Chance. Sie werden es uns schwer machen".

Personell hat der 51-Jährige die Qual der Wahl. Bis auf Mike Frantz, der wegen einer Fußprellung möglicherweise ausfällt, sind alle Spieler fit. "Es wird sicherlich nicht vier bis fünf Veränderungen geben, aber eine oder zwei vielleicht", sagte Streich.

Dazu könnte Offensivspieler Vincenzo Grifo gehören, der nach seiner Verletzungspause zuletzt beim souveränen 2:0-Heimsieg gegen Schalke 04 eingewechselt wurde.