Arminia bindet U19-Leistungsträger

Bielefeld gibt Jugendspieler Henri Weigelt einen Profivertrag

Nachwuchsspieler Henri Weigelt hat beim abstiegsbedrohten Zweitligisten Arminia Bielefeld einen Profivertrag unterschrieben.

Der Kontrakt des 19 Jahre alten Defensivspielers läuft bis Juni 2019. Das teilten die Ostwestfalen am Donnerstag mit.

"Es freut uns, dass es mit Henri Weigelt ein weiteres Talent aus unserem Nachwuchsleistungszentrum in den Kader der Profimannschaft geschafft hat. Das dokumentiert die gute Arbeit, die in unseren Jugendmannschaften geleistet wird. In der kürzlich abgelaufenen Bundesligasaison war er ein absoluter Leistungsträger unserer U19", wird DSC-Geschäftsführer Sport Samir Arabi auf der Homepage der Ostwestfalen zitiert.

Weigelt ergänte: "Ich freue mich sehr und bin dankbar, dass ich nach sieben Jahren als Jugendspieler nun bei meinem Heimatverein meinen ersten Profivertrag unterschrieben habe. Ich möchte meine Entwicklung hier fortsetzen und meinen Beitrag zum Erfolg des Klubs leisten."