Bessere Angebote? Schuhen verlässt Hansa

Marcel Schuhen hat seinen Vertrag in Rostock nicht verlängert

Torhüter Marcel Schuhen verlässt Hansa Rostock am Saisonende. Das gab der ehemalige Bundesligist am Donnerstag bekannt. Demnach werde der 24-Jährige nach zwei Jahren in Rostock seinen Vertrag nicht verlängern.

"Marcel hat uns mitgeteilt, dass er unser Angebot nicht annehmen wird. Wir hätten ihn gern in Rostock gehalten, müssen aber akzeptieren, wenn höherklassige Vereine andere sportliche Perspektiven und finanzielle Möglichkeiten bieten können. Marcel ist die Entscheidung nicht leicht gefallen, aber es ist verständlich, dass er die Chance nutzen möchte. Dafür wünschen wir ihm viel Erfolg und danken ihm für seine Leistungen, seinen Einsatz und nicht zuletzt auch seinem großen Verdienst am vorzeitigen Klassenerhalt der Kogge", sagte Hansa-Vorstand René Schneider. Wohin Schuhen wechseln wird, wurde zunächst nicht bekannt.

"Hansa hat sich sehr um mich bemüht. Wie jeder weiß, bin ich ein sehr ehrgeiziger Sportler und möchte nun einfach den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen. Ich hatte zweieinhalb intensive und aufregende Jahre hier und habe sowohl die Leute im als auch um den Verein ins Herz geschlossen", ergänzte Schuhen.

Und weiter: "Ich habe mich an der Küste immer sehr wohl gefühlt und möchte mich bei den Fans für ihre Unterstützung bedanken. Zu guter Letzt möchte ich es nicht versäumen, mich auch bei Stefan Karow zu bedanken, der einen großen Anteil an meiner Entwicklung hat und durch den ich zu einem besseren Torhüter geworden bin", so Marcel Schuhen.