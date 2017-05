Gladbacher Elfer-Legende beendet Karriere

Filip Daems hängt die Schuhe an den Nagel

Der langjährige Bundesliga-Profi Filip Daems hat im Alter von 38 Jahren seine aktive Karriere beendet.

Der Belgier hatte von 2005 bis 2015 für Borussia Mönchengladbach gespielt, zuletzt als Kapitän. In den vergangenen zwei Saisons trug er das Trikot des KVC Westerlo, mit dem er in der abgelaufenen Spielzeit den Abstieg in die zweite belgische Liga nicht verhindern konnte.

Bei Borussia Mönchengladbach ist Daems noch heute für seine eiskalte Ausbeute vom Punkt bekannt. 14 Mal trat der Abwehrspieler an, zwölfmal versenkte er die Kugel. Nur Günter Netzer (29) und Wilfired Hannes (30) verwandelten mehr Strafstöße im deutschen Oberhaus als der langjährige Fohlen-Kapitän.