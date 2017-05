Leipzig jagt Ex-Gladbacher Younes

Amin Younes glänzte vor allem in der Europa League

Der Tabellenzweite RB Leipzig fahndet mit Hochdruck nach neuem Personal für die kommende Champions-League-Saison. Die Scouts sollen nun ein Auge auf den früheren deutschen U-Nationalspieler Amin Younes vom Europa-League-Finalisten Ajax Amsterdam geworfen haben. Das berichtet der "kicker."

Der quirlige Kreativspieler wird bei Ajax auf der linken Außenbahn oder im offensiven Mittelfeld eingesetzt und würde durchaus ins Beuteschema der angriffslustigen Leipziger passen. In Amsterdam besitzt er noch Vertrag bis 2018.

In der laufenden Saison überzeugte der 23-Jährige in der Eredivisie mit neun Scorerpunkten für die Ajaciden, die am letzten Spieltag noch Chancen auf den Meistertitel haben.

Eigenwerbung im Testspiel

Besonders glänzte Younes, der in der Jugend von Borussia Mönchengladbach ausgebildet wurde und insgesamt 26 Bundesligapartien bestritt, zuletzt im Hinspiel des Europa-League-Halbfinals. Beim 4:1-Erfolg gegen Olympique Lyon erzielte der Deutsch-Libanese einen Treffer selbst und bereitete einen weiteren vor.

Weitere Argumente lieferte der dribbelstarke Offensivallrounder bereits Anfang des Jahres. Beim 5:1-Testspielsieg seiner Mannschaft gegen Leipzig erzielte Younes drei Treffer.