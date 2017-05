Auba-Wechsel: Steigt Milan in den Poker ein?

Wie lange schleppt er noch Kisten in Dortmund? Pierre-Emerick Aubameyang könnte schon im Sommer weg sein

Kaum ein Tag vergeht derzeit ohne ein neues Wechselgerücht über Pierre-Emerick Aubameyang vom Bundesligisten Borussia Dortmund. Jetzt soll auch der AC Mailand im Poker um den Gabuner ernsthaft mitmischen.

Das zumindest vermutet die "Bild" und begründet dies mit dem Einstieg von chinesischen Investoren beim italienischen Traditionsverein. Die neuen Anteilseigner sollen die nötigen Finanzmittel zur Verfügung stellen, die bei einem Kauf Aubameyangs fällig werden. Nach übereinstimmenden Medienberichten läge eine Ablösesumme für den 27-Jährigen, der vertraglich noch bis 2020 an den BVB gebunden ist, bei rund 70 Millionen Euro.

Rein sportlich scheint ein Wechsel von Dortmund nach Mailand derzeit eher ein Rückschritt zu sein. Der AC Mailand hängt nicht nur auf internationaler Ebene seit Jahren hinterher. Auch in der italienischen Serie A lassen die sportlichen Erfolge schon seit längerem auf sich warten. Die letzte Meisterschaft liegt bereits sechs Jahre zurück, insgesamt kommt der 18-fache italienische Meister seit 2005 nur auf einen Scudetto.

Auch in der laufenden Spielzeit muss Milan wieder um das internationale Geschäft bangen, rangiert aktuell nur auf dem sechsten Platz in der Serie A.

Vergangenheit als Mailänder Jugendspieler

Doch dank der neuen Geldgeber soll diese Durststrecke bald endlich beendet sein. Pierre-Emerick Aubameyang soll der Königstransfer einer neuen Mailänder Offensive auf dem Spielermarkt werden. Mit dem AC Mailand verbindet Auba ohnehin eine besondere Vergangenheit. Er kickte in der A-Jugend des mehrfachen Champions-League-Gewinners, hoffte damals auch auf eine Profi-Karriere bei den Domstädtern.

Zu einem Pflichtspieleinsatz kam es für Aubameyang aber nie, er wechselte 2008 in die französische Ligue 1 und blieb dort bis zu seinem Dortmund-Wechsel 2013. Noch heute wohnt übrigens ein Teil seiner Familie in Mailand, der Stürmer hält sich immer wieder selbst in der Lombardei-Metropole auf.

Neben dem französischen Branchenprimus Paris St. Germain könnte der AC Mailand nun also der nächste namhafte Klub aus Europa werden, der es ernst meint mit einer Verpflichtung des Bundesliga-Toptorjägers.